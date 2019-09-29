«Оттава» проиграла «Монреалю»

«Монреаль» в овертайме обыграл «Оттаву» в контрольном матче (4:3 ОТ).

НХЛ

Контрольный матч

«Монреаль» — «Оттава» — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Дано — 2 (мен.), 16:16 — 1:0. Татар — 2 (Галлахер, Дано), 25:57 — 2:0. Райан — 2 (Дюклер, Демело), 29:06 — 2:1. Дюклер — 2 (мен.), 30:44 — 2:2. Хлапик — 2, 57:43 — 2:3. Галлахер — 3 (Питри, Уил), 59:01 — 3:3. Сузуки — 1, 64:04 — 4:3.

Вратари: Прайс (58:22 — 59:01) — Нильссон.

Штраф: 20 — 20.

Броски: 34 (11+14+7+2) — 37 (13+14+9+1).

Наши: — - Абрамов (6.58/1/0).

29 сентября. Монреаль. Centre Bell.