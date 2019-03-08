"Оттава" проиграла "Айлендерс"

"Оттава" на своем льду проиграла "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). Это второе подряд поражение команды из Нью-Йорка и вторая кряду победа "Сенаторз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Айлендерс" - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы: Филппула - 14 (Комаров, Ледди), 5:44 - 0:1. Ткачак - 15 (Харпур, Дюклер), 7:00 - 1:1. Филппула - 15 (Кюнхакль), 15:24 - 1:2. Линдберг - 7 (Гиббонс, Райан), 29:13 - 2:2. Бовилье - 16 (Пелеч, Барзал), 52:29 - 2:3. Сизикас - 19 (п.в.), 59:11 - 2:4.

Вратари: Нильссон (58:11 - 58:12, 58:13 - 59:11, 59:22) - Грайсс.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 37 (12+17+8) - 31 (13+10+8).

8 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.