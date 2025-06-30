«Оттава» продлила контракт с Жиру

«Оттава» объявила о переподписании контракта с нападающим Клодом Жиру. Соглашение будет рассчитано на один сезон.

37-летний канадец получит зарплату в 2 миллиона долларов США и бонусы в 2,75 миллиона долларов США.

В сезоне-2024/25 Жиру в 81 матче регулярного чемпионата за «Оттаву» набрал 50 (15+35) очков. В плей-офф у него 5 (1+4) очков в 6 матчах.

Нападающий проведет в «Оттаве» четвертый сезон.