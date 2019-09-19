«Оттава» продлила контракт с Шабо на 8 лет и 64 миллиона долларов

«Оттава» подписала новый контракт с защитником Тома Шабо. Стороны заключили 8-летнее соглашение, сообщает официальный сайт «Сенаторз».

Средняя зарплата 22-летнего хоккеиста составит 8 миллионов долларов за сезон. Общяя сумма контракта составила 64 миллиона. Новое соглашение вступит в силу с сезона-2020/21.

«Оттава» выбрала Шабо под общим 18-м номером на драфте-2015. В прошлом сезоне защитник набрал 55 (14+41) очков в 70 матчах.

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