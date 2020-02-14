«Оттава» прервала неудачную серию, Наместников отметился голом

«Оттава» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Сенаторз» прервали свою неудачную серию из шести поражений.

Российский нападающий Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Аризона» — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Наместников — 12 (Батерсон, Тирни), 2:50 — 1:0. Ткачак — 17 (Шабо, К. Браун), 6:41 — 2:0. Экман-Ларссон — 7 (бол., Холл, Шмолц ), 36:40 — 2:1. Пол — 7 (Анисимов), 46:50 — 3:1. Истерли — 2, 49:01 — 3:2.

Вратари: Хегберг — Раанта (58:39).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (10+8+13) — 34 (9+13+12).

Наши: Анисимов (12.58/2/+1), Зайцев (19.50/0/0), Наместников (15.36/3/+1) — Любушкин (14.37/0/+1).

14 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.