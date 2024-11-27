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Сегодня, 12:18

«Оттава» поместила Зуба в список травмированных

Даниил Аршавский
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Защитник «Оттавы» Артем Зуб, получивший перелом стопы, был включен в долгосрочный список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:4) и выбыл на неопределенный срок. В нынешнем сезоне хоккеист набрал 2 (0+2) очка за 11 встреч.

Место Зуба в «Сенаторз» временно займет Донован Себранго из клуба АХЛ «Белвилл Сенаторз».

Артем Зуб
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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