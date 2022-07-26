«Оттава» подписала контракт с Гаврилюком

Форвард Джейс Гаврилюк подписал контракт с «Оттавой», сообщается на официальном сайте клуба.

Двухстороннее соглашение с 26-летним канадцем рассчитано на один год, по которому он получит 750 тысяч долларов в НХЛ и 150 тысяч долларов в АХЛ.

Минувший сезон Гаврилюк провел в шведском «Шеллефтео». Последним клубом форварда в НХЛ был «Ванкувер», за который он набрал 5 (2+3) очков в 30 матчах в сезоне-2020/21.