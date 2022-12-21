«Оттава» планирует продлить контракт с Артемом Зубом

«Оттава» намерена продлить контракт с защитником Артемом Зубом, сообщает журналист Крис Джонстон.

При этом источник отмечает, что «Сенаторз» будет трудно в данный момент достичь сделки, поскольку сейчас идет процесс продажи клуба.

Нынешний контракт 27-летнего Зуба действует до конца сезона-2022/23, летом россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

Зуб выступает за «Оттаву» с 2020 года. В нынешнем сезоне он набрал 4 (2+2) очка в 14 матчах за «Сенаторз».