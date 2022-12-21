«Оттава» планирует продлить контракт с Артемом Зубом
«Оттава» намерена продлить контракт с защитником Артемом Зубом, сообщает журналист Крис Джонстон.
При этом источник отмечает, что «Сенаторз» будет трудно в данный момент достичь сделки, поскольку сейчас идет процесс продажи клуба.
Нынешний контракт 27-летнего Зуба действует до конца сезона-2022/23, летом россиянин может стать неограниченно свободным агентом.
Зуб выступает за «Оттаву» с 2020 года. В нынешнем сезоне он набрал 4 (2+2) очка в 14 матчах за «Сенаторз».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|31
|21
|10
|44
|2
|Каролина
|31
|19
|12
|44
|3
|Рейнджерс
|33
|18
|15
|41
|4
|Питтсбург
|31
|18
|13
|40
|5
|Айлендерс
|33
|18
|15
|38
|6
|Вашингтон
|34
|17
|17
|38
|7
|Филадельфия
|32
|10
|22
|27
|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|25
|6
|52
|2
|Торонто
|32
|19
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|20
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|4
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|16
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|5
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|33
|15
|18
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|6
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|31
|13
|18
|33
|7
|Монреаль
|32
|15
|17
|32
|8
|Оттава
|31
|14
|17
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|33
|19
|14
|44
|2
|Виннипег
|31
|20
|11
|41
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|36
|5
|Сент-Луис
|32
|16
|16
|33
|6
|Нэшвилл
|30
|13
|17
|30
|7
|Аризона
|30
|10
|20
|25
|8
|Чикаго
|30
|7
|23
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|22
|12
|45
|2
|Лос-Анджелес
|34
|17
|17
|39
|3
|Сиэтл
|30
|17
|13
|37
|4
|Эдмонтон
|33
|17
|16
|36
|5
|Калгари
|32
|14
|18
|34
|6
|Ванкувер
|31
|13
|18
|29
|7
|Сан-Хосе
|33
|10
|23
|26
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
|21
Результаты / календарь
11.12
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23.12
24.12
28.12
29.12
|21.12
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|- : -
|21.12
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|21.12
|03:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|21.12
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|- : -
|21.12
|04:00
|
Виннипег – Оттава
|- : -
|21.12
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|21.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
|21.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|33
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98
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