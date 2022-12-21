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Сегодня, 04:23

«Оттава» планирует продлить контракт с Артемом Зубом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Оттава» намерена продлить контракт с защитником Артемом Зубом, сообщает журналист Крис Джонстон.

При этом источник отмечает, что «Сенаторз» будет трудно в данный момент достичь сделки, поскольку сейчас идет процесс продажи клуба.

Нынешний контракт 27-летнего Зуба действует до конца сезона-2022/23, летом россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

Зуб выступает за «Оттаву» с 2020 года. В нынешнем сезоне он набрал 4 (2+2) очка в 14 матчах за «Сенаторз».

Артем Зуб
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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3 Рейнджерс 33 18 15 41
4 Питтсбург 31 18 13 40
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 32 10 22 27
8 Коламбус 31 10 21 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
4 Баффало 32 16 16 34
5 Флорида 33 15 18 34
6 Детройт 31 13 18 33
7 Монреаль 32 15 17 32
8 Оттава 31 14 17 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 19 14 44
2 Виннипег 31 20 11 41
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 30 17 13 36
5 Сент-Луис 32 16 16 33
6 Нэшвилл 30 13 17 30
7 Аризона 30 10 20 25
8 Чикаго 30 7 23 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 22 12 45
2 Лос-Анджелес 34 17 17 39
3 Сиэтл 30 17 13 37
4 Эдмонтон 33 17 16 36
5 Калгари 32 14 18 34
6 Ванкувер 31 13 18 29
7 Сан-Хосе 33 10 23 26
8 Анахайм 32 9 23 21
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Каролина – Нью-Джерси
 - : -
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Питтсбург – Рейнджерс
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Торонто – Тампа-Бэй
 - : -
21.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 - : -
21.12 04:00
Виннипег – Оттава
 - : -
21.12 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
21.12 06:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 - : -
21.12 06:30
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 33 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 33 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

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