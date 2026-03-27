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«Оттава» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Оттава» проиграла «Питтсбургу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

У гостей в основное время забили Рикард Ракелль (дубль) и Эрик Карлссон, у хозяев — Дрейк Батерсон (дубль) и Ник Казинс. Победный буллит на счету Бенджамина Киндела.

У «Оттавы» прервалась серия из четырех побед подряд. Она занимает девятое место в таблице Восточной конференции (86 очков после 72 игр). «Питтсбург» (88 очков после 72 встреч) располагается на шестом месте.

В следующем матче «Оттава» 28 марта сыграет в гостях с «Тампой», «Питтсбург» 29 марта примет «Даллас».

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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 6 4 2 9
2 Рейнджерс 6 4 2 8
3 Питтсбург 6 3 3 7
4 Вашингтон 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 4
6 Коламбус 4 2 2 4
7 Айлендерс 5 2 3 4
8 Филадельфия 6 0 6 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 5 4 1 8
2 Оттава 5 4 1 8
3 Бостон 6 4 2 8
4 Торонто 6 3 3 7
5 Флорида 5 2 3 6
6 Монреаль 5 2 3 5
7 Баффало 5 2 3 4
8 Детройт 5 1 4 3
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 6 4 2 8
2 Миннесота 5 3 2 7
3 Виннипег 5 3 2 7
4 Колорадо 5 3 2 6
5 Нэшвилл 5 2 3 6
6 Сент-Луис 5 2 3 5
7 Даллас 5 2 3 5
8 Чикаго 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 6 5 1 10
2 Эдмонтон 5 4 1 9
3 Анахайм 5 4 1 8
4 Сиэтл 5 3 2 6
5 Сан-Хосе 5 3 2 6
6 Ванкувер 6 2 4 4
7 Лос-Анджелес 4 0 4 2
8 Калгари 5 0 5 0
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16.10
11.10 01:00 Флорида – Миннесота 1 : 4
11.10 02:00 Питтсбург – Даллас 2 : 1 Б
11.10 02:00 Чикаго – Каролина 2 : 5
11.10 02:00 Сент-Луис – Коламбус 5 : 3
11.10 02:00 Оттава – Нэшвилл 3 : 2 Б
11.10 02:00 Баффало – Юта 1 : 4
11.10 02:00 Колорадо – Торонто 3 : 6
11.10 02:00 Монреаль – Детройт 1 : 0 Б
11.10 02:30 Айлендерс – Тампа-Бэй 3 : 5
11.10 05:00 Калгари – Анахайм 2 : 4
11.10 05:00 Вегас – Лос-Анджелес 2 : 1 ОТ
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