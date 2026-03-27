«Оттава» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ
«Оттава» проиграла «Питтсбургу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.
У гостей в основное время забили Рикард Ракелль (дубль) и Эрик Карлссон, у хозяев — Дрейк Батерсон (дубль) и Ник Казинс. Победный буллит на счету Бенджамина Киндела.
У «Оттавы» прервалась серия из четырех побед подряд. Она занимает девятое место в таблице Восточной конференции (86 очков после 72 игр). «Питтсбург» (88 очков после 72 встреч) располагается на шестом месте.
В следующем матче «Оттава» 28 марта сыграет в гостях с «Тампой», «Питтсбург» 29 марта примет «Даллас».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|2
|Рейнджерс
|6
|4
|2
|8
|3
|Питтсбург
|6
|3
|3
|7
|4
|Вашингтон
|4
|3
|1
|6
|5
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|4
|6
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|7
|Айлендерс
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|6
|0
|6
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|5
|4
|1
|8
|2
|Оттава
|5
|4
|1
|8
|3
|Бостон
|6
|4
|2
|8
|4
|Торонто
|6
|3
|3
|7
|5
|Флорида
|5
|2
|3
|6
|6
|Монреаль
|5
|2
|3
|5
|7
|Баффало
|5
|2
|3
|4
|8
|Детройт
|5
|1
|4
|3
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|6
|4
|2
|8
|2
|Миннесота
|5
|3
|2
|7
|3
|Виннипег
|5
|3
|2
|7
|4
|Колорадо
|5
|3
|2
|6
|5
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|6
|6
|Сент-Луис
|5
|2
|3
|5
|7
|Даллас
|5
|2
|3
|5
|8
|Чикаго
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|6
|5
|1
|10
|2
|Эдмонтон
|5
|4
|1
|9
|3
|Анахайм
|5
|4
|1
|8
|4
|Сиэтл
|5
|3
|2
|6
|5
|Сан-Хосе
|5
|3
|2
|6
|6
|Ванкувер
|6
|2
|4
|4
|7
|Лос-Анджелес
|4
|0
|4
|2
|8
|Калгари
|5
|0
|5
|0
Результаты / календарь
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|01:00
|Флорида – Миннесота
|1 : 4
|11.10
|02:00
|Питтсбург – Даллас
|2 : 1 Б
|11.10
|02:00
|Чикаго – Каролина
|2 : 5
|11.10
|02:00
|Сент-Луис – Коламбус
|5 : 3
|11.10
|02:00
|Оттава – Нэшвилл
|3 : 2 Б
|11.10
|02:00
|Баффало – Юта
|1 : 4
|11.10
|02:00
|Колорадо – Торонто
|3 : 6
|11.10
|02:00
|Монреаль – Детройт
|1 : 0 Б
|11.10
|02:30
|Айлендерс – Тампа-Бэй
|3 : 5
|11.10
|05:00
|Калгари – Анахайм
|2 : 4
|11.10
|05:00
|Вегас – Лос-Анджелес
|2 : 1 ОТ
Новости