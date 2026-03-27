«Оттава» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» проиграла «Питтсбургу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

У гостей в основное время забили Рикард Ракелль (дубль) и Эрик Карлссон, у хозяев — Дрейк Батерсон (дубль) и Ник Казинс. Победный буллит на счету Бенджамина Киндела.

У «Оттавы» прервалась серия из четырех побед подряд. Она занимает девятое место в таблице Восточной конференции (86 очков после 72 игр). «Питтсбург» (88 очков после 72 встреч) располагается на шестом месте.

В следующем матче «Оттава» 28 марта сыграет в гостях с «Тампой», «Питтсбург» 29 марта примет «Даллас».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте