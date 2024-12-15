«Оттава» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

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«Оттава» переиграла «Питтсбург» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Сенаторз» отличились Тома Шабо, Дрейк Батерсон и Брэйди Ткачак.

За «Пингвинз» шайбы забросили Блэйк Лизотт и Крис Летанг.

«Оттава» набрала 32 очка и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 31 очком идет 12-м.