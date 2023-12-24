«Оттава» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил в овертайме «Оттаве» со счетом 4:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Питтсбург» с 34 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Оттава» с 24 очками — на последней строчке.