Хет-трик Малкина помог «Питтсбургу» победить «Оттаву» в предсезонном матче

«Питтсбург» в предсезонном матче обыграл «Оттаву» со счетом 5:2.

В составе «Пингвинз» 4 (3+1) очка набрал Евгений Малкин, дубль оформил Сидни Кросби. У «Сенаторз» шайбы забросили Ник Казинс и Тим Штюцле.

В следующем матче «Питтсбург» 1 октября сыграет с «Детройтом», «Оттава» на следующий день встретится с «Монреалем».