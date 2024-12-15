«Питтбсург» в овертайме уступил «Оттаве»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Оттаве» со счетом 2:3.

В составе «Пингвинз» отличились Блэйк Лизотт и Крис Летанг, у «Сенаторз» шайбы забросили Тома Шабо, Дрейк Батерсон и Брэйди Ткачак.