«Оттава» в результативном матче обыграла «Питтсбург» и прервала серию из шести поражений

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Питтсбург» со счетом 6:3.

В составе «Сенаторз» дуль оформил Дрейк Батерсон, еще по голу забили Захари Сэнфорд, Майкл Дель Зотто, Паркер Келли и Тим Штюцле. Гости ответили двумя шайбами Эвана Родригеса и голом Каспери Капанена.

«Оттава» прервала свою серию из шести поражений.

После этого матча «Оттава» с 9 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 13 очками — на 14-й строчке.