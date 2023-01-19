«Оттава» в овертайме обыграла «Питтсбург». Малкин набрал 3 очка

«Оттава» выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Брэди Ткачак.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Питтсбург» набрал 51 очко и идет на 8-м месте в Восточной конференции. «Оттава» с 43 очками располагается на 14-й строчке.