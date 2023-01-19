Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:48

«Оттава» в овертайме обыграла «Питтсбург». Малкин набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Кейси Десмит.
Фото USA Today Sports

«Оттава» выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Брэди Ткачак.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Питтсбург» набрал 51 очко и идет на 8-м месте в Восточной конференции. «Оттава» с 43 очками располагается на 14-й строчке.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
Трусова и Косторная уехали в отпуска, пока остальные фигуристы готовятся к Кубку Первого канала
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Посол РФ в Канаде опроверг связь между вызовом в МИД и словами Лаврова
Хакер раскрыл причину задержания руководителя криптобиржи Bitzlato
«Отважные» поразили скопление сил ВСУ реактивными снарядами
Врач объяснила опасность ношения легкой обуви зимой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малкин забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 27 17 62
2 Нью-Джерси 44 29 15 61
3 Рейнджерс 45 25 20 57
4 Вашингтон 47 24 23 54
5 Питтсбург 44 22 22 51
6 Айлендерс 45 23 22 50
7 Филадельфия 45 19 26 45
8 Коламбус 44 13 31 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 34 9 72
2 Торонто 45 27 18 61
3 Тампа-Бэй 42 28 14 57
4 Флорида 46 21 25 47
5 Баффало 43 21 22 45
6 Детройт 43 18 25 44
7 Оттава 44 20 24 43
8 Монреаль 45 19 26 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 29 16 59
2 Даллас 45 26 19 59
3 Миннесота 43 25 18 54
4 Нэшвилл 44 21 23 48
5 Колорадо 42 22 20 47
6 Сент-Луис 45 22 23 47
7 Аризона 44 14 30 33
8 Чикаго 42 12 30 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 28 17 58
2 Сиэтл 44 26 18 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Эдмонтон 46 25 21 53
5 Калгари 45 21 24 51
6 Ванкувер 43 18 25 39
7 Сан-Хосе 45 13 32 35
8 Анахайм 45 12 33 29
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
19.01 03:00
Оттава – Питтсбург
 5 : 4 ОТ
19.01 03:30
Айлендерс – Бостон
 - : -
19.01 05:30
Калгари – Колорадо
 - : -
19.01 06:00
Ванкувер – Тампа-Бэй
 - : -
19.01 06:00
Сан-Хосе – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 70
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 62
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 38
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

43 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 28 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 18 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 33 2.21
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости