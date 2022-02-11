«Питтсбург» на выезде обыграл «Оттаву»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 2:0.

Отличились Джефф Картер и Брайан Раст. Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Питтсбург» с 66 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Оттава» с 36 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Питтсбург» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Картер — 13 (Летанг), 27:25 — 0:1. Раст — 16 (п.в., Кросби, Гюнтцель), 59:48 — 0:2.

Вратари: Мюррей (58:30 — 59:00, 59:02 — 59:48) — Десмит.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (11+10+5) — 44 (12+13+19).

Наши: Зайцев (17.18/2/-1), Зуб (20.42/0/0) — -.

11 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre. 500 зрителей.