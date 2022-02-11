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Сегодня, 05:28

«Питтсбург» на выезде обыграл «Оттаву»

Сергей Разин
корреспондент

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 2:0.

Отличились Джефф Картер и Брайан Раст. Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Питтсбург» с 66 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Оттава» с 36 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Питтсбург» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Картер — 13 (Летанг), 27:25 — 0:1. Раст — 16 (п.в., Кросби, Гюнтцель), 59:48 — 0:2.

Вратари: Мюррей (58:30 — 59:00, 59:02 — 59:48) — Десмит.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (11+10+5) — 44 (12+13+19).

Наши: Зайцев (17.18/2/-1), Зуб (20.42/0/0) — -.

11 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre. 500 зрителей.

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 31 13 65
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 47 28 19 64
4 Вашингтон 48 25 23 59
5 Коламбус 44 21 23 43
6 Айлендерс 40 17 23 40
7 Филадельфия 46 15 31 38
8 Нью-Джерси 47 16 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 44 26 18 55
5 Детройт 48 21 27 48
6 Оттава 42 16 26 36
7 Баффало 45 14 31 35
8 Монреаль 45 8 37 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 47 28 19 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 44 24 20 50
6 Виннипег 43 19 24 45
7 Чикаго 47 17 30 41
8 Аризона 47 12 35 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 43 24 19 54
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 48 21 27 48
8 Сиэтл 47 15 32 34
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16.02
17.02
11.02 03:00
Баффало – Коламбус
 - : -
11.02 03:00
Бостон – Каролина
 - : -
11.02 03:00
Оттава – Питтсбург
 0 : 2
11.02 03:00
Монреаль – Вашингтон
 - : -
11.02 04:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 - : -
11.02 05:00
Калгари – Торонто
 - : -
11.02 05:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 64
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 61
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 34 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
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