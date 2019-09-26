«Оттава» переиграла «Ванкувер», Анисимов отметился голом
07:46
«Оттава» выиграла у «Ванкувера» в контрольном матче (6:2). Российский нападающий «Сенаторз» Артем Анисимов отметился голом.
НХЛ
Контрольный матч
«Ванкувер» — «Оттава» — 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)
Голы: Годетт — 4 (Берчи), 3:11 — 1:0. Берчи — 2 (Годетт), 17:50 — 2:0. К. Браун — 2 (Ткачак), 18:24 — 2:1. Ткачак — 2 (Голубеф, Боровицки), 23:31 — 2:2. Хлапик — 1 (Боровицки), 37:32 — 2:3. Шабо — 1 (бол., Уайт, Ткачак), 42:32 — 2:4. Анисимов — 2 (мен., Эннис), 51:25 — 2:5. Ткачак — 3 (бол., Шабо, Л. Браун), 59:57 — 2:6.
Вратари: Демко — Андерсон.
Штраф: 9 — 13.
Броски: 46 (15+16+15) — 29 (13+8+8).
Наши: Голдобин (16.26/3/0) — Анисимов (18.02/1/0), Зайцев (27.36/0/+2).
26 сентября. Ванкувер. Rogers Arena.
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