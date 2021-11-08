«Оттава» отменила тренировку после двух случаев заболевания коронавирусом в клубе
17:45
«Оттава» отменила тренировку, которая была назначена на 8 ноября. Это было сделано в целях предотвратить возможную вспышку коронавирусной инфекции в клубе, сообщает журналист Кайл Букаускас.
Накануне положительные тесты сдали игрок Ник Холден и тренер Джек Капуано.
В этом сезоне «Сенаторз» набрал 7 очков в 11 матчах.
Читайте также
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю