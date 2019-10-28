«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» — 5:2. По 3 очка в составе победителей набрали Брэди Ткачак (1+2) и Ник Пол (2+1).

На счету Никиты Зайцева результативная передача, показатель полезности «+2», 5 бросков в створ и 2 блокшота за 25.06 на льду. У Владислава Наместникова «-1», 2 броска, 2 силовых приема и блокшот за 18.34.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Сан-Хосе» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: К. Браун — 1 (Зайцев, Пол), 6:34 — 1:0. Кейн — 7 (бол., Бернс, Кутюр), 9:30 — 1:1. Пол — 1 (Ткачак, Тирни), 15:27 — 2:1. Пол — 2 (К. Браун), 30:59 — 3:1. Лабанк — 5 (Бернс), 33:14 — 3:2. Ткачак — 3 (Демело, Боровицки), 39:09 — 4:2. Дюклер — 4 (Ткачак, Демело), 56:36 — 5:2.

Вратари: Андерсон — Делл (Джонс, 40:00).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 30 (8+14+8) — 36 (14+9+13).

Наши: Зайцев (25.06/0/+2), Наместников (18.34/2/-1) — -.

28 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.

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