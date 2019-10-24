«Оттава» обыграла «Детройт», Наместников сделал голевую передачу

«Оттава» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Сенаторз» прервал свою четырехматчевую серию поражений и продлил неудачную серию «Ред Уингз» до 6 встреч.

Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников отметился голевой передачей в концовке встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Детройт» — 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Голы: Тирни — 3 (Райан, Шабо), 6:16 — 1:0. Хелм — 4 (Абделькадер, Де ла Росе), 20:45 — 1:1. Бертуцци — 4 (Немет, Гронек), 22:25 — 1:2. Боровицки — 1 (Пол, К. Браун), 23:15 — 2:2. Пажо — 3 (мен.), 25:27 — 3:2. Дюклер — 2 (Шабо, Тирни), 37:09 — 4:2. Дюклер — 3 (п.в., Наместников), 58:12 — 5:2.

Вратари: Нильссон — Бернье (57:26 — 58:12).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 38 (12+12+14) — 36 (11+12+13).

Наши: Зайцев (24.59/3/+1), Наместников (20.29/1/+3) — Свечников (12.16/2/-1).

24 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.

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