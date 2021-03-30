«Оттава» обменяла защитника Воланина в «Лос-Анджелес» на форварда Амадио

«Оттава» и «Лос-Анджелес» 30 марта произвели обмен игроками. «Сенаторс» отдали в «Кингз» защитника Кристиана Воланина, получив взамен форварда Майкла Амадио, сообщает официальны сайт канадской команды.

26-летний Воланин в текущем сезоне набрал 3 (0+3) очка в 15 матчах при полезности «-7». Срок его контракта с кэпхитом 900 тысяч долларов истекает этим летом.

24-летний Амадио набрал 2 (0+2) очка в 20 матчах при полезности «-5». Срок его контракта с кэпхитом 700 тысяч долларов истекает этим летом.