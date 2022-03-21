«Оттава» обменяла защитника Брауна на нападающего «Бостона» Сенишина

«Оттава» и «Бостон» произвели обмен игроками. «Мишки» получили защитника Джоша Брауна и выбор в седьмом раунде драфта-2022. «Сенаторы» заполучили нападающего Зака Сенишина и выбор в пятом раунде драфта-2022, сообщает сайт НХЛ.

В этом сезоне 28-летний Браун сделал 6 результативных передач в 46 матчах.

На счету 24-летнего Сенишина 51 матч в АХЛ и 31 (19+12) набранное очко.

Напомним, что форвард был выбран «Бостоном» на драфте-2015 в первом раунде под общим 15-м номером.