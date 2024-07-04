«Оттава» обменяла российского нападающего Соколова в «Юту»

В среду «Оттава» и «Юта» согласовали обмен. «Сентаторз» заполучили форварда Яна Дженика в обмен на перспективного российского нападающего Егора Соколова.

23-летний Дженик за последние четыре сезона отметился четырьмя голами и двумя голевыми передачами в 22 играх за «Аризону», которая задрафтовала его в третьем раунде драфта 2018 года.

24-летний Соколов забил один гол и сделал одну результативную передачу в 13 играх за «Сенаторз» в сезонах-2021/22 и 2022/23. «Оттава» россиянина во втором раунде драфта 2020 года.