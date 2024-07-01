«Оттава» обменяла Чикрана в «Вашингтон»

Защитник «Оттавы» Джейкоб Чикран продолжит карьеру в «Вашингтоне», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 26-летнего канадца «Сенаторз» получили защитника Ника Йенсена и выбор в третьем раунде драфта-2026.

В минувшем сезоне Чикран провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 41 (14+27) очко.

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