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«Оттава» обменяет Пажо в «Айлендерс»

17:56
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Нападающий «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо будет обменян в «Айлендерс», утверждает журналист Боб Маккензи в Twitter. В рамках сделки «Оттава» получит право выбора в первом раунде драфта-2020, но если «Айлендерс» будут в числе первых трех клубов, то право драфта переходит на 2021 год.

27-летний форвард в нынешнем сезоне набрал 40 (24+16) очков в 60 играх регулярного сезона.

Всего за карьеру у Пажо 428 игр и 182 (87+95) очка в НХЛ.

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