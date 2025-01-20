«Оттава» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

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«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Нью-Джерси» (2:1).

Победную шайбу забросил защитник Артем Зуб. Для «Сенаторов» это пятая победа в шести последних встречах. «Дьяволы» потерпели четвертое поражение кряду.