«Оттава» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» на выезде победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Игра прошла на льду «Канадиен Тайер Центра» в Оттаве.

Нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь у 24-летнего россиянина 16 (7+9) очков в 30 играх этого сезона. У «Сенаторз» забили Тим Штюцле и Дрейк Батерсон, оформивший дубль.

«Нью-Джерси» прервал серию поражений и с 35 очками в 30 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке — 30 очков в 29 играх.