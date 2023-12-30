«Нью-Джерси» в гостях обыграл «Оттаву»

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«Оттава» на своем льду проиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. «Дэвилз» одержали третью победу подряд.

Шведский форвард гостей Йеспер Братт забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.

«Нью-Джерси» набрал 40 очков и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет последней — 26 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Нью-Джерси» — 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Голы: Батерсон — 14 (Ткачак), 9:47 — 1:0. Д. Хьюз — 15 (бол., Л. Хьюз, Братт), 13:10 — 1:1. Братт — 14 (бол., Д. Хьюз, Л. Хьюз), 19:52 — 1:2. Мерсер — 10, 27:17 — 1:3. Тоффоли — 15 (Братт, Д. Хьюз), 34:47 — 1:4. Смит — 1 (Хишир, Братт), 43:59 — 1:5. Бернард-Доккер — 3 (Браннстрем, Крокшенк), 53:25 — 2:5. Л. Хьюз — 6 (Хольц, Тирни), 57:28 — 2:6.

Вратари: Корписало — Доус.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (6+8+13) — 30 (9+11+10).

Наши: Зуб (18.04/3/0), Тарасенко (15.09/1/-2) — -.

30 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 20022 зрителя.