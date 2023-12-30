«Нью-Джерси» в гостях обыграл «Оттаву»
«Оттава» на своем льду проиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. «Дэвилз» одержали третью победу подряд.
Шведский форвард гостей Йеспер Братт забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.
«Нью-Джерси» набрал 40 очков и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет последней — 26 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Нью-Джерси» — 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)
Голы: Батерсон — 14 (Ткачак), 9:47 — 1:0. Д. Хьюз — 15 (бол., Л. Хьюз, Братт), 13:10 — 1:1. Братт — 14 (бол., Д. Хьюз, Л. Хьюз), 19:52 — 1:2. Мерсер — 10, 27:17 — 1:3. Тоффоли — 15 (Братт, Д. Хьюз), 34:47 — 1:4. Смит — 1 (Хишир, Братт), 43:59 — 1:5. Бернард-Доккер — 3 (Браннстрем, Крокшенк), 53:25 — 2:5. Л. Хьюз — 6 (Хольц, Тирни), 57:28 — 2:6.
Вратари: Корписало — Доус.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (6+8+13) — 30 (9+11+10).
Наши: Зуб (18.04/3/0), Тарасенко (15.09/1/-2) — -.
30 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 20022 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|33
|24
|9
|49
|2
|Филадельфия
|34
|19
|15
|42
|3
|Каролина
|36
|19
|17
|42
|4
|Айлендерс
|34
|16
|18
|41
|5
|Нью-Джерси
|34
|19
|15
|40
|6
|Вашингтон
|32
|17
|15
|39
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|37
|12
|25
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|34
|20
|14
|42
|3
|Торонто
|33
|17
|16
|41
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|36
|17
|19
|38
|6
|Монреаль
|34
|15
|19
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|31
|13
|18
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|21
|14
|45
|2
|Виннипег
|33
|20
|13
|44
|3
|Даллас
|33
|20
|13
|44
|4
|Нэшвилл
|36
|19
|17
|39
|5
|Аризона
|34
|18
|16
|38
|6
|Сент-Луис
|34
|18
|16
|37
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|34
|11
|23
|23
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|32
|20
|12
|44
|4
|Сиэтл
|36
|13
|23
|35
|5
|Эдмонтон
|32
|16
|16
|33
|6
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|7
|Анахайм
|34
|13
|21
|26
|8
|Сан-Хосе
|36
|9
|27
|21
|30.12
|03:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|2 : 6
|30.12
|03:00
|
Флорида – Рейнджерс
|4 : 3
|30.12
|03:00
|
Детройт – Нэшвилл
|5 : 4 ОТ
|30.12
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|6 : 5 ОТ
|30.12
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|5 : 1
|30.12
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|- : -
|30.12
|04:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|- : -
|30.12
|06:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|- : -
|30.12
|06:00
|
Анахайм – Аризона
|- : -
|30.12
|22:00
|
Виннипег – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|35
|56
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|33
|48
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|29
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1