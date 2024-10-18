«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Оттаву»

Читать «СЭ» в

«Нью-Джерси» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Дэвилз» голами отметились Нэйтан Бастиан, Эрик Хаула и Пол Коттер. Единственная шайба «Сенаторз» на счету Брэди Ткачака.

«Нью-Джерси» с 10 очками лидирует в Восточной конференции. «Оттава» идет на 10-й строчке — 4 очка.