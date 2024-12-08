«Оттава» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» победила «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За «Сентаорз» шайбы забросили Джейкоб Бернард-Докер, Клод Жир и Ник Казинс.

Автором единственного гола «Нэшвилл» стал Федор Свечков.

«Оттава» с 26 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» набрал 20 очков и идет 15-м на «Западе».