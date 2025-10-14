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14 октября 2025, 07:53

«Оттава» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Нэшвилл» победил «Оттаву» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе победителей голами отметились Джонатан Маршессо (дважды), Райан О'Райлли и Коул Смит. У «Оттавы» единственный гол забил Ридли Грейг.

Набрав в 3 матчах 2 очка, «Оттава» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции НХЛ. У «Нэшвилла» 3 очка в 5 матчах, он идет на втором месте Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
13 октября, 20:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Нэшвилл
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