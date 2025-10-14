«Оттава» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» победил «Оттаву» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе победителей голами отметились Джонатан Маршессо (дважды), Райан О'Райлли и Коул Смит. У «Оттавы» единственный гол забил Ридли Грейг.

Набрав в 3 матчах 2 очка, «Оттава» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции НХЛ. У «Нэшвилла» 3 очка в 5 матчах, он идет на втором месте Западной конференции.