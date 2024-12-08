«Нэшвилл» уступил «Оттаве» и потерпел седьмое поражение подряд, Свечков забил гол

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Оттаве» со счетом 1:3.

На шайбы Джейкоба Бернарда-Докера, Клода Жиру и Ника Казинса гости ответили точным броском Федора Свечкова.

«Нэшвилл» потерпел седьмое поражение подряд и с 20 очками расположился на 15-м месте в Западной конференции, «Оттава» с 26 очками — на 12-й строчке «Востока».