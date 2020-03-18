«Оттава» не назвала игрока с коронавирусом

«Оттава» выступила с заявлением по поводу игрока, сдавшего положительный тест на коронавирус. Его имя не называется.

«У игрока были легкие симптомы заболевания, и он находится в изоляции. «Оттава» в настоящее время устанавливает всех, кто имел тесный контакт со спортсменом, и работает с врачами нашей команды. Всем членам клуба рекомендовано оставаться в изоляции, следить за своим здоровьем и обращаться за консультацией к нашему медицинскому персоналу.

Здоровье наших игроков и болельщиков остается главным приоритетом. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить игрокам, персоналу, болельщикам и всему клубу безопасность в это непростое время из-за распространения коронавируса", — отмечено в заявлении.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.