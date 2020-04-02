«Оттава» начала временно увольнять сотрудников из-за коронавируса

«Оттава» начала временно увольнять сотрудников из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.

Согласно плану, работники до 3 июля будут получать страховые пособия по безработице, которые составят как минимум до 80% от их базовой зарплаты. Временные увольнения штатных сотрудников начнутся после использования накопленных выходных. Некоторые сотрудники «Оттавы», которые не будут временно уволены, отправятся в отпуск, в то время как другим будет снижена зарплата.

Ранее стало известно, что в «Оттаве» зафиксировано пять заболевших коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.