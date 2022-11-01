«Оттава» может быть выставлена на продажу. Клубом сейчас владеют дочери Юджина Мелника
Владелицы «Оттавы» рассматривают вариант продажи команды, сообщает TSN со ссылкой на Sportico.
«Сенаторз» наняли инвестиционный банк для изучения возможности продажи клуба НХЛ.
Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.
На данный момент стоимость команды оценивается в 655 миллионов долларов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|9
|6
|3
|13
|2
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|12
|3
|Рейнджерс
|10
|5
|5
|12
|4
|Филадельфия
|8
|5
|3
|11
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Айлендерс
|9
|5
|4
|10
|7
|Питтсбург
|9
|4
|5
|9
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Баффало
|9
|6
|3
|12
|3
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|4
|Тампа-Бэй
|9
|5
|4
|10
|5
|Монреаль
|9
|5
|4
|10
|6
|Детройт
|9
|4
|5
|10
|7
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Чикаго
|9
|4
|5
|10
|4
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|5
|Миннесота
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|6
|8
|Аризона
|8
|2
|6
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|6
|3
|12
|3
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|12
|4
|Калгари
|7
|5
|2
|10
|5
|Сиэтл
|10
|4
|6
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|9
|2
|7
|5
Результаты / календарь
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5.11
6.11
|1.11
|02:00
|
Баффало – Детройт
|8 : 3
|1.11
|02:00
|
Каролина – Вашингтон
|3 : 2 Б
|1.11
|03:00
|
Сент-Луис – Лос-Анджелес
|1 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|10
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|11
|8
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|9
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66
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