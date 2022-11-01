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Сегодня, 21:57

«Оттава» может быть выставлена на продажу. Клубом сейчас владеют дочери Юджина Мелника

Иван Шитик
Корреспондент
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Владелицы «Оттавы» рассматривают вариант продажи команды, сообщает TSN со ссылкой на Sportico.

«Сенаторз» наняли инвестиционный банк для изучения возможности продажи клуба НХЛ.

Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.

На данный момент стоимость команды оценивается в 655 миллионов долларов.

ХК Оттава Сенаторз
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Давид Пастрняк

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Рейнджерс

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И Г
Коннор Макдэвид

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Андрей Свечников

Андрей Свечников

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И КН
Джейк Эттингер

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Даллас

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Стюарт Скиннер

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