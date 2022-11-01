«Оттава» может быть выставлена на продажу. Клубом сейчас владеют дочери Юджина Мелника

Владелицы «Оттавы» рассматривают вариант продажи команды, сообщает TSN со ссылкой на Sportico.

«Сенаторз» наняли инвестиционный банк для изучения возможности продажи клуба НХЛ.

Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.

На данный момент стоимость команды оценивается в 655 миллионов долларов.