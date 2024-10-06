«Оттава» обыграла «Монреаль», Зуб набрал одно очко

«Оттава» переиграла «Монреаль» в предсезонном матче НХЛ — 4:2.

Нападающий «Сенаторз» Шейн Пинто оформил хет-трик и сделал голевую передачу. Российский защитник Артем Зуб сделал одну голевую передачу.

В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25. В субботу, 5 октября, «Дэвилз» одержали вторую победу над «Сэйбрз» (3:1).