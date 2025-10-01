«Монреаль» разгромил «Оттаву», Демидов сделал две голевые передачи
«Монреаль» выиграл у «Оттавы» в предсезонном матче НХЛ — 5:0.
Российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов отметился двумя голевыми передачами.
В другой встрече «Тампа» без Никиты Кучерова и Андрея Василевского победила «Флориду» (3:2).
Предсезонные матчи
«Оттава» — «Монреаль» — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
