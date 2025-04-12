«Оттава» выиграла у «Монреаля», Зуб сделал голевую передачу
«Оттава» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб отметился голевой передачей. Теперь у него 13 (2+11) очков в 54 играх этого сезона.
«Оттава» набрала 92 очка в 79 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на восьмой строчке — 87 очков в 79 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Монреаль» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Голы: Пинто — 19 (Грейг, Амадио), 0:28 — 1:0. Козенс — 15 (Матинпало, Клевен), 4:18 — 2:0. Грейг — 13 (Амадио, Сандерсон), 21:05 — 3:0. Дворак — 12 (Армиа, Штрабл), 22:26 — 3:1. Батерсон — 23 (Шабо, Дженсен), 34:14 — 4:1. Сузуки — 29 (Кофилд), 35:32 — 4:2. Пинто — 20 (п.в., Зуб), 57:44 — 5:2.
Вратари: Улльмарк — Монтембо (57:30 — 57:44).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 33 (14+10+9) — 22 (5+13+4).
Наши: Зуб (21.32/1/+2) — -.
12 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 18685 зрителей.
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