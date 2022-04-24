«Оттава» в результативном матче обыграла «Монреаль»

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 6:4.

Защитник «Сенаторз» Артем Зуб завершил встречу с показателем полезности «+1», защитник «Канадиенс» Александр Романов получил 10 минут штрафа за неспортивное поведение.

После этого матча «Оттава» с 69 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 51 очком — на последней строчке.