«Монреаль» обыграл «Оттаву», одержав пять побед подряд. У Романова «+2»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 2:1.

На дубль Арттури Лехконена хозяева ответили точным броском Колина Уайта. Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «+2», у защитника «Сенаторз» Артема Зуба «-1».