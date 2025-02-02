«Оттава» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» дома переиграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:0.

За «Сенаторз» шайбы забросили Джош Норрис, Тим Штюцле, Майкл Амадио, Джейк Садерсон, Брэди Ткачук и Дрейк Батерсон.



«Сенаторз» набрали 60 очков и занимают 6-е место в Восточной конференции, «Миннесота» идет 5-й на «Западе» с 66 баллами.