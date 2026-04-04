«Миннесота» обыграла «Оттаву», Капризов и Тарасенко сделали по одной голевой передаче

«Миннесота» в гостях одержала победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российские нападающие «Уайлд» Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко сделали по одной голевой передаче. Дубль оформил Райан Хартман. По одной шайбе забросили Юнас Бродин и Джейкоб Миддлтон.

Единственный гол хозяев на счету Дрейка Батерсона.

«Миннесота» (98 очков) занимает третье место в Западной конференции НХЛ. «Оттава» с 88 очками идет девятой на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 апреля, 20:00. Canadian Tire Centre (Оттава) Оттава Миннесота

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