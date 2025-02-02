«Оттава» дома разгромила «Миннесоту»

«Оттава» на своем льду выиграла у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Авторами голов хозяев стали Джош Норрис, Тим Штюцле, Майкл Амадио, Джейк Садерсон, Брэди Ткачук и Дрейк Батерсон.

«Сенаторз» набрали 60 очков в 52 играх и занимают 6-е место в Восточной конференции, «Миннесота» идет 5-й на «Западе» с 66 баллами в 53 встречах.