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Сегодня, 05:35

«Оттава» обыграла «Миннесоту». Зуб и Куликов сделали по голевой передаче

«Оттава» обыграла «Миннесоту»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Оттава» переиграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Миннесота» — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Голы: Шабо — 4 (Зуб, Тирни), 2:09 — 1:0. Ткачак — 17 (бол., Шабо, К. Браун), 17:05 — 2:0. Фиала — 17 (Куликов, Бьюгстад), 26:31 — 2:1. Сперджен — 5 (Хартман, Фиала), 32:40 — 2:2. Штютцле — 12 (Д. Браун, К. Браун), 36:22 — 3:2. Меррилл — 4, 44:32 — 3:3. Шабо — 5 (Годетт, Браннстрем), 54:15 — 4:3.

Вратари: Форсберг — Тэлбот (58:58).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (13+8+13) — 43 (11+19+13).

Наши: Зайцев (20.12/0/-1), Зуб (20.15/2/0) — Капризов (20.15/3/0), Куликов (20.49/1/0).

23 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.

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4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 50 26 24 53
6 Айлендерс 45 18 27 43
7 Филадельфия 51 15 36 40
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
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2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 50 32 18 68
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 51 16 35 40
8 Монреаль 51 11 40 29
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2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 48 31 17 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
5 Даллас 49 27 22 56
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 4 : 6
23.02 03:00
Коламбус – Торонто
 4 : 3 ОТ
23.02 03:00
Оттава – Миннесота
 4 : 3
23.02 03:00
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Леон Драйзайтль

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