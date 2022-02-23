«Оттава» обыграла «Миннесоту». Зуб и Куликов сделали по голевой передаче
«Оттава» переиграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
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«Оттава» — «Миннесота» — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Голы: Шабо — 4 (Зуб, Тирни), 2:09 — 1:0. Ткачак — 17 (бол., Шабо, К. Браун), 17:05 — 2:0. Фиала — 17 (Куликов, Бьюгстад), 26:31 — 2:1. Сперджен — 5 (Хартман, Фиала), 32:40 — 2:2. Штютцле — 12 (Д. Браун, К. Браун), 36:22 — 3:2. Меррилл — 4, 44:32 — 3:3. Шабо — 5 (Годетт, Браннстрем), 54:15 — 4:3.
Вратари: Форсберг — Тэлбот (58:58).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 34 (13+8+13) — 43 (11+19+13).
Наши: Зайцев (20.12/0/-1), Зуб (20.15/2/0) — Капризов (20.15/3/0), Куликов (20.49/1/0).
23 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.
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|24
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|5
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|16
|36
|36
|23.02
|03:00
|
Флорида – Нэшвилл
|4 : 6
|23.02
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|4 : 3 ОТ
|23.02
|03:00
|
Оттава – Миннесота
|4 : 3
|23.02
|03:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|1 : 4
|23.02
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|23.02
|06:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|71
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|70
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|50
|70
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|50
|33
|
|
Остон Мэттьюс
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|46
|33
|И
|КН
|
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|19
|1.97
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