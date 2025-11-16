«Оттава» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» в гостях победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

«Лос-Анджелес» одержал четвертую победу подряд. Он занимает третье место в таблице Западной конференции (24 очка после 19 игр). «Оттава» (22 очка после 19 матчей) идет на седьмом месте в Восточной конференции.