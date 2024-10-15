«Оттава» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» дома обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:7 ОТ.

«Оттава» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 4 очками в 3 матчах. «Лос-Анджелес» идет на седьмой строчке «Запада» с 4 очками в 3 играх.