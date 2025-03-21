«Оттава» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» на выезде переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

«Колорадо» набрал 87 очков в 70 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 77 очков в 68 играх.