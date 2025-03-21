«Колорадо» выиграл у «Оттавы», Ничушкин сделал голевую передачу
«Колорадо» на выезде переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин сделал одну голевую передачу. Теперь у 30-летнего россиянина 28 (18+10) очков в 32 играх этого сезона.
«Колорадо» набрал 87 очков в 70 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 77 очков в 68 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Колорадо» — 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)
Голы: Маккиннон — 28 (Друэн, Макар), 10:29 — 0:1. Нельсон — 21 (Малински, Нечас), 11:28 — 0:2. Макар — 26 (бол., Друэн, Ничушкин), 14:23 — 0:3. Кивиранта — 16 (Колтон, Койл), 17:29 — 0:4. Нельсон — 22 (бол., Лехконен, Колтон), 21:54 — 0:5. Козенс — 14 (бол., Штюцле, Сандерсон), 55:59 — 1:5.
Вратари: Улльмарк (Форсберг, 17:29) — Уэджвуд.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 16 (8+4+4) — 32 (14+11+7).
Наши: Зуб (27.21/0/-1) — Ничушкин (17.21/1/+1).
21 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.
