«Оттава» дома проиграла «Колорадо»
«Оттава» на своем льду проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7.
Нападающие Ридли Грейг («Оттава») и Микко Рантанен («Колорадо») отметились дублями.
«Эвеланш» с 61 очком занимает 3-е место в Западной конференции. «Оттава» — последняя в Восточной конференции (30 очков).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Колорадо» — 4:7 (1:1, 3:2, 0:4)
Голы: Батерсон — 16 (бол., Жиру, Шабо), 9:29 — 1:0. Рантанен — 23 (Макар, Маккиннон), 10:07 — 1:1. Грейг — 5 (Жиру, Ткачак), 21:21 — 2:1. Полин — 1 (Олофссон, Малински), 22:27 — 2:2. Грейг — 6 (Ткачак, Сандерсон), 27:21 — 3:2. Сандерсон — 6 (Жиру, Ткачак), 31:04 — 4:2. Рантанен — 24 (Маккиннон, Жирар), 36:18 — 4:3. Вуд — 7 (О`Коннор, Тэйвз), 44:04 — 4:4. Малински — 3 (бол., Жирар, Джохансен), 48:14 — 4:5. О`Коннор — 8 (Вуд, Жирар), 52:24 — 4:6. Тэйвз — 8 (п.в.), 55:16 — 4:7.
Вратари: Сегорд (54:34 — 55:16, 59:03 — 59:16) — Аннунен.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 40 (15+12+13) — 34 (11+10+13).
Наши: Зуб (20.40/1/-1), Тарасенко (15.26/2/-1) — -.
17 января. Оттава. Canadian Tire Centre.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|58
|2
|Филадельфия
|44
|24
|20
|54
|3
|Каролина
|43
|24
|19
|53
|4
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|5
|Вашингтон
|42
|21
|21
|48
|6
|Айлендерс
|43
|19
|24
|48
|7
|Нью-Джерси
|41
|22
|19
|47
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|26
|17
|61
|2
|Флорида
|43
|27
|16
|57
|3
|Торонто
|41
|21
|20
|50
|4
|Детройт
|43
|22
|21
|49
|5
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|6
|Монреаль
|43
|18
|25
|43
|7
|Баффало
|44
|19
|25
|42
|8
|Оттава
|39
|15
|24
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|29
|16
|61
|2
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|44
|24
|20
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|44
|7
|Миннесота
|43
|18
|25
|41
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|50
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|44
|19
|25
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|44
|10
|34
|23
|17.01
|03:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|5 : 2
|17.01
|03:00
|
Оттава – Колорадо
|4 : 7
|17.01
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|2 : 0
|17.01
|04:00
|
Даллас – Лос-Анджелес
|- : -
|17.01
|04:00
|
Виннипег – Айлендерс
|- : -
|17.01
|04:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|- : -
|17.01
|05:00
|
Эдмонтон – Торонто
|- : -
|17.01
|05:00
|
Калгари – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|45
|72
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|43
|32
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|5
|1.61