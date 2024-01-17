«Оттава» дома проиграла «Колорадо»

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«Оттава» на своем льду проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7.

Нападающие Ридли Грейг («Оттава») и Микко Рантанен («Колорадо») отметились дублями.

«Эвеланш» с 61 очком занимает 3-е место в Западной конференции. «Оттава» — последняя в Восточной конференции (30 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Колорадо» — 4:7 (1:1, 3:2, 0:4)

Голы: Батерсон — 16 (бол., Жиру, Шабо), 9:29 — 1:0. Рантанен — 23 (Макар, Маккиннон), 10:07 — 1:1. Грейг — 5 (Жиру, Ткачак), 21:21 — 2:1. Полин — 1 (Олофссон, Малински), 22:27 — 2:2. Грейг — 6 (Ткачак, Сандерсон), 27:21 — 3:2. Сандерсон — 6 (Жиру, Ткачак), 31:04 — 4:2. Рантанен — 24 (Маккиннон, Жирар), 36:18 — 4:3. Вуд — 7 (О`Коннор, Тэйвз), 44:04 — 4:4. Малински — 3 (бол., Жирар, Джохансен), 48:14 — 4:5. О`Коннор — 8 (Вуд, Жирар), 52:24 — 4:6. Тэйвз — 8 (п.в.), 55:16 — 4:7.

Вратари: Сегорд (54:34 — 55:16, 59:03 — 59:16) — Аннунен.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 40 (15+12+13) — 34 (11+10+13).

Наши: Зуб (20.40/1/-1), Тарасенко (15.26/2/-1) — -.

17 января. Оттава. Canadian Tire Centre.