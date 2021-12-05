«Оттава» в овертайме обыграла «Колорадо», у Ничушкина «-2»

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Колорадо» со счетом 6:5.

Победную шайбу на 51-й секунде овертайма забросил Брэйди Ткачак. Защитник «Сенаторз» Артем Зуб завершил встречу с показателем полезности «+1», у форвард «Эвеланш» Валерия Ничушкина «-2».

После этого матча «Оттава» с 13 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Колорадо» с 26 очками — на девятой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Колорадо» — 6:5 ОТ (2:2, 3:1, 0:2, 1:0)

Голы: Хелм — 3 (Обе-Кубель, Ньюхук), 1:26 — 0:1. Ткачак — 6 (Штютцле, Шабо), 5:28 — 1:1. Уотсон — 1 (Гэмбрелл), 5:57 — 2:1. Ландескуг — 8 (бол., Тэйвз, Маккиннон), 8:19 — 2:2. Штютцле — 2 (К. Браун, Пол), 21:13 — 3:2. Норрис — 10 (Ткачак, Шабо), 22:49 — 4:2. Штютцле — 3 (бол., Батерсон, Норрис), 27:46 — 5:2. Ньюхук — 4, 29:36 — 5:3. Джост — 3 (Маккиннон, Дж. Джонсон), 41:52 — 5:4. Тэйвз — 4 (Маккиннон, Ландескуг), 58:40 — 5:5. Ткачак — 7, 60:51 — 6:5.

Вратари: Форсберг — Юханссон (Аннунен, 22:49).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (12+14+7+1) — 31 (13+6+11+1).

Наши: Зайцев (23.23/3/0), Зуб (21.35/0/+1) — Ничушкин (18.57/1/-2).

5 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.